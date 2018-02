Investimento estrangeiro sobe 5,7% em outubro na China A China atraiu US$ 7,1 bilhões de investimento direto estrangeiro real em outubro, 5,7% acima de um ano antes, informou o Ministério do Comércio chinês. No acumulado dos dez primeiros meses do ano, o investimento direto estrangeiro real totalizou US$ 70,87 bilhões, 12,6% abaixo do registrado no mesmo período de 2008.