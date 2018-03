Investimento externo do setor não financeiro dispara na China

Os investimentos por setores não financeiros chineses no exterior quase triplicaram no terceiro trimestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado, para US$ 20,47 bilhões, informou o Ministério do Comércio da China. O volume investido foi 2,9 vezes o registrado no terceiro trimestre de 2008 e 2,4 vezes o investido no segundo trimestre deste ano, revelou o Ministério.

O investimento direto feito pela China no exterior por meio de aquisições somou US$ 14,3 bilhões nos nove meses até 30 de setembro, respondendo por 43,5% do total de US$ 32,87 bilhões investidos pelo setor não financeiro chinês no período. As informações são da Dow Jones.