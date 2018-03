Investimento externo em ações do País bate recorde Os investimentos estrangeiros em ações de empresas brasileiras em outubro somavam até ontem US$ 13,025 bilhões, pelos dados divulgados pelo Banco Central. O volume de ingressos no mercado acionário até o momento é recorde na série histórica, desde 1947. O valor refere-se às compras de ações no Brasil e no exterior. Apenas para as ações negociadas no País - volume que afeta as cotações do dólar -, as aplicações dos estrangeiros somam US$ 8,761 bilhões, segundo o BC.