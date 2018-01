Investimento externo tem melhor novembro desde 2000 O fluxo de Investimento Estrangeiro Direto (IED) no Brasil totalizou em novembro US$ 2,668 bilhões, o maior resultado para meses de novembro desde 2000, quando os investimentos somaram US$ 5,722 bilhões. O valor que ficou acima da projeção do BC (US$ 2 bilhões) e também acima do teto das previsões de mercado apuradas pela Agência Estado (US$ 2,3 bilhões). Em novembro do ano passado, o IED somou US$ 1,172 bilhão. De janeiro a novembro de 2006, o fluxo de investimento soma US$ 16,296 bilhões, o correspondente a 1,92% do Produto Interno Bruto. Nos últimos 12 meses encerrados em novembro, o saldo de investimento estrangeiro direto no Brasil ficou positivo em UUS$ 17,702 bilhões, que correspondiam a 1,93% do PIB. Segundo o chefe do Departamento Econômico do Banco Central (Depec), Altamir Lopes, o saldo do IED no País em dezembro deve somar um volume em torno de US$ 2 bilhões. Ele destacou que foi a primeira vez, este ano, que o BC revisou a estimativa de IED para 2006, passando de US$ 18 bilhões para US$ 18,3 bilhões. Para o ano que vem, permanece a estimativa de US$ 18 bilhões. Já os investimentos brasileiros diretos no exterior (IBD) somaram, em novembro, US$ 2,118 bilhões. Segundo Altamir, o IBD totaliza em dezembro até esta terça US$ 1,6 bilhão. Para todo o mês, ele projeta um resultado de US$ 1,5 bilhão, porque deve haver alguns pequenos retornos de recursos. No ano, o IBD soma US$ 24,945 bilhões. Este desempenho acumulado no ano reflete, em grande parte, a operação de compra da empresa canadense Inco pela Vale do Rio Doce. Conta corrente O superávit na conta corrente do balanço de pagamentos brasileiro foi de US$ 1,52 bilhão, abaixo da projeção do Banco Central, de US$ 1,7 bilhão. Em novembro do ano passado, a conta corrente registrou superávit de R$ 1,731 bilhão. A conta corrente é um dos componentes do balanço de pagamentos que é o registro contábil de todas as transações de um país com outros países do mundo. O saldo da conta corrente inclui a balança comercial (exportações - importações), a balança de serviços (Fretes pagos e recebidos de navios estrangeiros, juros de empréstimos estrangeiros, lucros remetidos e recebidos do exterior, etc.) e as transferências unilaterais (donativos). Altamir explicou que o resultado abaixo do esperado da conta corrente em outubro ocorreu do desempenho da balança comercial. As importações, em novembro, foram mais fortes do que o esperado, resultando, então, em superávit comercial mais baixo do que o projetado. De janeiro a novembro, a conta corrente do País apresenta um resultado de US$ 13,182 bilhões, e no acumulado dos últimos 12 meses, de US$ 13,749 bilhões, o equivalente a 1,5% do Produto Interno Bruto. Em 12 meses até outubro, o superávit correspondia a 1,55 por cento do PIB. Segundo o chefe do Depec, o acumulado do ano permitiu que o BC revisse a projeção de superávit em conta corrente para o ano, de US$ 11,9 bilhões para US$ 13,3 bilhões. Ele destacou que com o saldo de janeiro a novembro, de US$ 13,182 bilhões, será necessário um resultado de pouco mais de US$ 100 milhões em dezembro para atingir a projeção do ano. Remessas As remessas de lucros e dividendos somaram em novembro US$ 763 milhões, ante US$ 721 milhões no mesmo mês do ano passado. De janeiro a novembro de 2006, as remessas somam US$ 13,273 bilhões ante US$ 10,439 bilhões de igual período do ano passado As despesas com juros somaram mês passado US$ 768 milhões ante US$ 986 milhões novembro de 2005. No acumulado do ano, o gasto líquido com juros somou US$ 10,216 bilhões. No mesmo período do ano passado, as despesas com juros totalizaram US$ 12,486 bilhões. Segundo Altamir, as remessas de lucros e dividendos em dezembro, até esta terça, estão em US$ 1,6 bilhão. O valor já é mais que o dobro que o verificado no mês passado. Segundo ele, esse crescimento registrado em dezembro é sazonal porque reflete a concentração de investimentos estrangeiros diretos em portfólio no último mês do ano. Dívida A dívida externa total do Brasil atingiu em novembro US$ 176,515 bilhões. Em setembro, último dado divulgado pela autoridade monetária para esta conta, a dívida externa somava US$ 159,560 bilhões. Segundo o chefe do Depec, este crescimento se deve, essencialmente, à operação de empréstimo realizada "por uma mineradora brasileira" para comprar uma empresa estrangeira (ele se refere à compra da canadense Inco pela Vale do Rio Doce). Com Reuters Matéria alterada às 12h58 para acréscimo de informações