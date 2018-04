Investimento na América Latina deve cair até 40%, diz Moody's

Os investimentos estrangeiros diretos (IED) na América Latina deverão cair de 30% a 40% este ano, na estimativa do vice-presidente sênior para América Latina ad Moody's, Mauro Leos. Segundo ele, 2009 será um ano de "estagnação" na região. "Todos passarão por tempos difíceis, mas aqueles que fizeram a lição de casa antes da crise podem se sair melhor no final", disse ao AE Broadcast Ao Vivo. Veja também: Empresas estrangeiras remetem menos lucros e reduzem investimento no Brasil As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise No topo da lista de quem tem chances de sair com menos danos deste turbilhão global, segundo Leos, está o Chile. Brasil, Peru e Colômbia, que estão a um degrau do grau de investimento, enfrentarão dificuldades, mas sem complicações maiores no sistema financeiro. Embora não seja possível prever quais os países se sairão melhor, Leos disse que o Brasil parece estar entre os que estão em "melhor forma" em comparação a outras economias latino americanas. "É prematuro fazer projeções. Só teremos elementos suficientes para tanto a partir do meio do ano, quando já teremos atingido o pior. Mas diria que de um modo geral os países da região estão bem posicionados", explicou. A exceção estaria em países como Argentina, Venezuela e Equador. "Mas esses já estão com rating baixo", observou. Leos reforçou que 2009 será um ano difícil para o mundo como um todo e que 2010 tende a ser um pouco melhor, mas ainda com crescimento global abaixo do potencial. "Levará muito tempo para que haja uma recuperação real".