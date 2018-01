Investimento na BRA Linhas Aéreas será investigado O Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea) vai analisar a fundo a operação de compra de 20% do controle da BRA Linhas Aéreas por um grupo de fundos de investimento estrangeiros, anunciada na terça-feira. A operação, no valor de R$ 180 milhões, já recebeu o sinal verde da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). "Vamos analisar a operação para ver se ela se enquadra na legislação brasileira, que limita em 20% a participação de estrangeiros no capital de uma empresa aérea", diz o vice-presidente do Snea, Anchieta Hélcias. Segundo ele, o Snea é favorável ao aumento de participação estrangeira, mas defende que a mudança passe pelo Congresso. "Não podemos passar por cima da lei para favorecer interesses de uma empresa." No mercado, especula-se que a entrada do Brazilian Air Partners do Brasil - que tem como sócios os fundos Goldman Sachs, o Gávea Investment Fund (do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga) e o Darby Investments, entre outros - no capital da BRA teria por objetivo uma fusão com a Varig. "Os fundos estão investindo US$ 80 milhões em uma companhia que não vale nada, que tem uma malha de vôos pouco atraente e uma frota velha", diz o consultor Paulo Sampaio. "A Gol, por exemplo, foi criada com US$ 20 milhões." Segundo ele, nos últimos dois anos a BRA teve prejuízos operacionais. Para Sampaio, o mercado brasileiro comporta apenas três empresas fortes. "A Varig vem com tudo no ano que vem, não tem espaço para uma quarta empresa." A nova Varig, que busca novos investidores por meio de um de seus sócios, o fundo Matlin Patterson, negou qualquer negociação com a BRA.