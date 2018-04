Investimento não se retrai com eleições Oito em cada dez indústrias paulistas fizaram ou farão investimentos em 2002, apesar do calendário de eleições gerais, segundo mostra pesquisa do instituto Vox Populi, encomendada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), divulgada nesta terça-feira à tarde. Foram entrevistados 400 empresários de indústrias de grande (48%) e médio (52%) portes entre os dias 2 e 4 deste mês. O índice de 79% das empresas que investiram ou investirão neste ano no País sobe para 86% quando são consideradas apenas as respostas dos executivos das grandes empresas. E cai para 73% quando computadas as dos empresários das empresas de médio porte. "O número de empresas de médio porte que não investiram ou não investirão em 2002 mais do que dobrou em relação ao ano passado. Foi o segmento que mais sentiu a retração dos investimentos", afirmou a diretora de pesquisas e estudos econômicos da Fiesp, Clarice Messer. Em relação à concentração dos investimentos, 43% das empresas que aplicaram ou aplicarão recursos vão empregá-los em treinamento de pessoal. O mesmo número de empresas respondeu que aplicará recursos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. O índice de empresas que colocou ou colocará dinheiro na compra de máquinas e equipamentos para a produção foi de 42%. "Caiu em relação ao ano passado (54%), porque as empresas que investiram compraram máquinas e equipamentos mais eficientes no uso de energia", afirmou Clarice.