Investimento no País em março é recorde para o mês O total de investimentos estrangeiros diretos (IED) no País em março foi o melhor para o mês da série histórica, totalizando US$ 2,778 bilhões e superando significativamente as projeções do Banco Central e também do mercado financeiro ao totalizar. O BC esperava que o IED somasse US$ 1,2 bilhão, enquanto as estimativas apuradas do mercado iam de US$ 1,2 bilhão a US$ 1,5 bilhão. Segundo o chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, o resultado do mês ficou muito acima do esperado por causa de duas grandes operações que ocorreram no final do mês no setor químico e no setor de intermediação financeira. Com o resultado de março, o IED acumulado no primeiro trimestre do ano atinge US$ 6,578 bilhões, também o melhor da série quando ao se excluir os recursos originados de privatizações, como, por exemplo, ocorreu no ano 2000. O valor corresponde a 2,59% do Produto Interno Bruto (PIB). Altamir afirmou que o crescimento do IED para o Brasil reflete o aumento da confiança na economia, conseqüência da estabilidade econômica, refletida na inflação sob controle, na redução do risco País e nas perspectivas de crescimento econômico. "Esse cenário atrai o investidor estrangeiro", disse Altamir, acrescentando que novos nichos econômicos, como o setor de álcool combustível, estimulam o ingresso de novos investidores externos no Brasil. O chefe do Depec informou ainda que o fluxo de IED em abril até esta terça está em US$ 1,7 bilhão. Ele estima que o IED fechará o mês em US$ 2 bilhões. No período de 12 meses encerrados em março, o IED totalizou US$ 21,402 bilhões, correspondente a 1,96% do PIB. Conta corrente A conta de transações correntes do balanço de pagamentos brasileiro apresentou em março superávit de US$ 817 milhões. No primeiro trimestre, o superávit em conta corrente soma US$ 1,694 bilhão, o correspondente a 0,67% do PIB. A conta capital e financeira do balanço de pagamentos apresentou, em março, ingressos líquidos de US$ 7,6 bilhões. Essa conta, somada às transações em conta corrente, resulta no balanço pagamentos do mês, o registro contábil de todas as transações de um país com outros países do mundo. O balanço de pagamentos do Brasil com o Exterior registrou, em março, um superávit de US$ 8,5 bilhões. Se este balanço é superavitário, isso significa que o país recebeu mais do que pagou durante o terceiro mês de 2007. Apesar do superávit de US$ 817 milhões em março, a conta corrente do balanço de pagamentos continua apresentando redução no seu saldo em 12 meses como proporção do PIB. De acordo com os dados divulgados pelo BC, o saldo em conta corrente acumulado em 12 meses terminados em março ficou em US$ 13,396 bilhões, o equivalente a 1,23% do PIB. Em fevereiro, esse saldo equivalia a 1,28% do PIB e em janeiro a 1,29% do PIB. Remessas As remessas de lucros e dividendos para fora do País em março foram de US$ 1,469 bilhão. Em fevereiro, as remessas tinham ficado em US$ 1,032 bilhão. Em março do ano passado, as remessas de lucros e dividendos foram de US$ 1,238 bilhão. No acumulado do primeiro trimestre deste ano, as remessas de lucros e dividendos somaram o equivalente a US$ 3,123 bilhões. Em igual período do ano passado, as remessas foram de US$ 3,608 bilhões. Para este ano, o BC trabalha com projeção de remessas de lucros e dividendos de US$ 15,7 bilhões. Em 2006, as remessas totalizaram de US$ 16,354 bilhões. Dívida externa A dívida externa do País estimada para março atingiu US$ 175,891 bilhões. Em fevereiro, a estimativa era que a dívida externa estivesse em US$ 170,016 bilhões. Em dezembro do ano passado, segundo o dado efetivamente apurado pelo BC, a dívida externa estava em US$ 172,459 bilhões. Em março, os gastos com pagamentos de juros da dívida foram de US$ 589 milhões. Em fevereiro, essas despesas tinha ficando em US$ 845 milhões. Em março do ano passado, os gastos com juros foram de US$ 882 milhões. No primeiro trimestre do ano, as despesas com juros ficaram em US$ 2,748 bilhões. Em igual período do ano passado, os gastos com juros foram de US$ 3,379 bilhões. Para este ano, a projeção do BC é de US$ 7,9 bilhões. Em 2006, os gastos com juros foram de US$ 11,312 bilhões. Matéria alterada às 12h51 para acréscimo de informações