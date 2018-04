Investimento no setor de serviços supera indústria Os investimentos destinados ao setor de serviços superaram, pela primeira vez, os dirigidos ao segmento industrial no Estado de São Paulo. Foi o que apontou a Pesquisa de Investimentos do Estado de São Paulo em 2001, feita em parceria pela Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), vinculada à Secretaria Estadual de Economia e Planejamento. Os investimentos destinados à indústria em 2001 corresponderam a US$ 10,2 bilhões, o que equivale a 43,4% do total de investimentos, que foi de US$ 23,5 bilhões. Já para o setor de serviços, foram anunciados US$ 12,6 bilhões, 53,7% do total. O comércio recebeu investimentos de US$ 632,72 milhões, 2,7% do total. Comparando-se esses valores com os de 2000, a Seade indicou uma queda no investimento de 29,4% para o setor industrial, e um aumento de 50,3% para o setor de serviços e de 0,97% para o de comércio. Na região metropolitana de São Paulo, predominou o investimento no setor de serviços, com 60% do total, e 25% foram para os municípios do interior do Estado. Já na indústria, ocorreu o inverso - 62% dos investimentos desse setor foram destinados para as cidades do interior paulista e 17% ficaram na região metropolitana. A análise dos investimentos anunciados na indústria mostrou que cerca de 19% foram destinados aos setores de alta/média tecnologia, 47% ao de média/baixa tecnologia e 34% àqueles de baixa tecnologia. Do total de investimentos em média/alta tecnologia na indústria, 40% se destinaram aos municípios da região metropolitana e 60% foram para o interior. A pesquisa mostra que os investimentos privados no Estado de São Paulo se mantiveram estáveis em 2001. O total de investimento foi de US$ 23,5 bilhões. A pesquisa indica que este montante foi praticamente igual ao apontado pela pesquisa feita no ano de 2000. Os US$ 23,5 bi representam montante 0,19% inferior ao registrado no ano retrasado. A pesquisa indicou também que a Região Metropolitana de São Paulo e o interior do Estado se equilibraram na capacidade de atrair novos investimentos privados. Foram destinados US$ 9,7 bilhões à Região Metropolitana de São Paulo. Já os municípios do interior receberam US$ 9,1 bilhões.