Investimento: ouro é a melhor aplicação em abril A alta do dólar no mês de abril colocou o ouro no primeiro lugar no ranking de investimentos, com ganho de 3,92%. Os fundos cambiais registraram rentabilidade projetada de 2,82%. A valorização do dólar no período - alta de 1,07% - favoreceu esses investimentos. Nas aplicações em renda fixa, o maior ganho foi apresentado pelos Certificados de Depósito bancário (CDBs) de 30 dias para médias quantias, com ganho de 1,24%. Os fundos de renda fixa acumulam ganho projetado de 1,08% e a poupança, 0,66%. No período, o Certificado de Depósito Bancário (CDI) - referência para as aplicações pós-fixadas - registrou alta de 1,19%. Em abril, a alta acumulada do Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - é de 3,32%. Em Nova York, as bolsas também encerraram o mês com ganho. A Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - fechou com alta de 15,00%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na bolsa de Nova York - acumula alta de 8,67%. Investimentos migram para fundos DI De acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), até o dia 25 de abril, os fundos de renda fixa prefixados apresentam saída de R$ 1.997,82 milhões. No mesmo período, a captação nos fundos pós-fixados (DI) é de R$ 1.538,52 milhões e nos fundos cambiais, R$ 164,24 milhões. Os dados da Anbid revelaram também que, nos fundos de ações, até o dia 24 de abril, o saldo está positivo em R$ 35,22 milhões. Veja a tabela com os dados do mês de abril no link abaixo.