Investimentos agropecuários têm bom retorno O mercado agropecuário deixou para trás a tensão do boicote à carne brasileira pelos países integrantes do Nafta - Canadá, Estados Unidos. Na semana passada, os preços de produtos agrícolas permaneceram estáveis, próximos dos valores cotados antes da crise. A cotação da arroba de boi está em R$ 41 em São Paulo. Embora o mercado agropecuário tivesse previsto o fim do embargo para o início da semana passada (ele só terminou na sexta-feira), pecuaristas e frigoríficos estão otimistas. Os contratos de arroba de boi gordo continuam bem recebidos pelo mercado. Ainda assim, o especialista da Hencorp Comcor Consultoria, Sérgio Penteado, mantém a recomendação de procura por investimento com "hedge" (proteção) no mercado futuro da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F).