Investimentos: Bolsa deve ter recuperação Este será o ano para o investimento em ações, diziam os analistas no início de 2001. Mas o racionamento de energia, a alta das taxas de juros e a crise de energia prejudicaram os negócios na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). No acumulado do ano, até ontem, o Ibovespa ? índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa ? acumula uma queda de 8,78%. Os analistas não abandonaram o otimismo e aguardam uma recuperação dos negócios. Porém, ninguém arrisca uma aposta em que período isso deve acontecer. ?Quem já está com os recursos alocados na Bolsa não deve vender as ações com preços tão baixo?, orienta o diretor de operações com clientes do Lloyds Asset Management, Gilberto Poso. Os grandes investidores têm adotado esta postura de não vender seus papéis neste momento. Prova disso, segundo analistas, é o baixo volume de negócios na Bolsa. Em julho, o volume financeiro ficou em US$ 4,20 bilhões, apresentando uma queda de 24,3% na comparação com junho. Esse giro representa uma média diária de US$ 200 milhões, ante US$ 265 milhões no mês anterior. O diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, Júlio Ziegelmann, acredita que o Ibovespa está aproximadamente 30% abaixo do preço justo. Nesta avaliação, Ziegelmann já levou em conta a situação da Argentina e o problema do racionamento. ?As eleições presidenciais ainda devem influenciar o desempenho dos papéis na Bovespa?, analisa. O diretor da Lloyds Asset Management acredita que a recuperação dos negócios na Bolsa só acontecerá após uma definição da situação argentina. Segundo o diretor, isso será mais rápido se a desvalorização cambial no país vizinho vier acompanhada de uma ajuda de organismos financeiros internacionais. Como ninguém sabe se este apoio será confirmado, comprar ações agora ou após uma definição da crise argentina vai depender da aposta de cada investidor. ?Sem o apoio, as ações cairão ainda mais e quem comprar agora não vai fazer um bom negócio. Mas, se a ajuda se confirmar, o momento é de comprar ações para quem quer diversificar suas aplicações?, explica Poso. Veja os setores em destaque O setor exportador deve ser um dos mais favorecidos quando a Bolsa iniciar seu esperado processo de recuperação. Para o diretor de produtos de investimento do Consumer Bank do Citibank, Julius Buchenrode, a expectativa é de que as empresas voltadas para o mercado internacional sejam favorecidas por novas políticas de incentivo às exportações. ?O País precisa de dólares e uma das maneiras para se conseguir isso é aumentar a venda de produtos ao mercado internacional?, explica o diretor do Citibank. O diretor da BankBoston Asset Management concorda e cita a Embraer como uma das melhores opções neste segmento. O setor bancário continua como uma boa opção, segundo Ziegelmann. ?As instituições financeiras ganham com juros altos, em uma situação de crise, mas também lucram em um cenário melhor, quando a carteira de crédito é ampliada?, avalia. Ele cita o banco Itaú como uma boa alternativa neste segmento. Para Poso, do Lloyds Asset Management, o setor de telecomunicações é outra opção de investimento. ?Os papéis deste setor sofreram muito com a crise argentina e, em um momento de recuperação, devem reagir com maior rapidez devido ao elevado número de negócios com estas ações?, afirma.