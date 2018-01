Investimentos: desfecho argentino será decisivo O pacote de ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao Brasil, cujos detalhes foram divulgados na terça-feira (veja mais informações no link abaixo), não afasta o clima de cautela que domina os mercados financeiros e deve nortear a tomada de decisões em relação às aplicações. Os analistas consideram que o apoio externo ao Brasil deve minimizar as influências da situação argentina sobre os mercados brasileiros, mas devem ocorrer fortes oscilações. A expectativa de que as taxas de câmbio e de juros voltem a recuar é grande, mas os especialistas têm muitas dúvidas em relação ao período em que isso deve ocorrer e em que proporção. Segundo ele, tudo depende do desfecho que será dado à situação econômica na Argentina e, principalmente, se ela contará com o apoio de órgão financeiros internacionais. Para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), as expectativas também dependem do desfecho da situação argentina. É consenso entre os analistas que o preço das ações está muito baixo e que há uma grande possibilidade de ganho neste mercado. Mas eles salientam que só devem ser direcionados para a Bolsa recursos que não têm uma data definida para resgate, já que não se sabe quando esta recuperação acontecerá. Veja nas próximas matérias, a opinião dos analistas sobre as tendências para dólar, juros e Bolsa, assim como as principais recomendações para os investimentos.