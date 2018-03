Investimentos diretos no Brasil voltarão a crescer, diz estudo Seguindo uma tendência global, o fluxo de investimentos diretos estrangeiros (IDE) para o Brasil deverá cair neste ano para US$ 12 bilhões ante os US$ 16 bilhões do ano passado e abaixo da previsão do Banco Central, de US$ 13 bilhões. Mas segundo um estudo elaborado pela consultoria britânica Economist Intelligence Unit (EIU), a captação desses recursos deverá iniciar uma recuperação já a partir de 2004, quando eles somarão US$ 14 bilhões. A média anual de IDE de 2003 a 2007 deverá ser de US$ 14,9 bilhões, o que posicionará o Brasil como o 15º maior receptor mundial desses capitais nesse período. Entre os emergentes, o Brasil será superado apenas pela China (2º lugar, com US$ 66,4 bilhões anuais) e o México (12º lugar, com US$ 16,9 bilhões anuais). Segundo um dos coordenadores do estudo, Laza Kekic, os principais atrativos do Brasil para os investidores diretos são o tamanho de seu mercado doméstico e o potencial para fábricas estrangeiras usarem o País como base de exportação para a América do Sul. "A maior parte dos fluxos de IDE nas indústrias exportadoras será destinada para setores como aço, papel e celulose, cujas reservas naturais abundantes dão ao Brasil uma vantagem competitiva, e também para o setor automotivo, que é favorecido pela política governamental e pela proteção tarifária do Mercosull", diz Kekic. Custo Brasil A EIU observa que em outros setores, como por exemplo o de bens de capital e de manufatura leve, que apresentam vantagens competitivas menos marcantes, os fluxos de IDE serão contidos pelo "Custo Brasil", que é resultado de elevada tributação, alto custo de capital, burocracia, deficiências na infra-estrutura e subinvestimento em recursos humanos. "O Brasil tem grande potencial como produtor de alimentos, mas sua capacidade de aumentar as exportações agrícolas vai depender se a nova rodada multilateral para o comércio resultará em melhora do acesso aos mercados dos países ricos", afirma Kekic. O estudo mostra também que necessárias grandes somas de investimento privado no setor energético para aliviar a dependência do Brasil na geração hidroelétrica. "Isso será estimulado por mudanças regulatórias." Segundo a EIU, apesar do progresso do processo de liberalização e das reformas fiscais estruturais implementadas nos últimos anos, o Brasil é vulnerável aos choques internacionais por causa das volumosas necessidades de financiamento externo "Enquanto essa vulnerabilidade persistir, ela representará um freio potencial para as companhias que pensam em investir no Brasil", diz a consultoria. O estudo afirma que o estoque de IDE no Brasil totalizou US$ 235,5 bilhões no ano passado, o que o posiciona como o maior receptor desses investimentos na América Latina e o nono maior do mundo.