Investimentos diretos somaram US$ 929 milhões em julho Os investimentos diretos estrangeiros no País somaram US$ 929 milhões em julho deste ano, ante US$ 1,530 bilhão em junho deste ano e US$ 2,490 bilhões em julho do ano passado, segundo informou o Departamento Econômico do Banco Central. Mesmo assim, foram suficientes para cobrir o déficit em conta corrente de US$ 550 milhões registrado em julho. No período de janeiro a julho de 2002, os investimentos diretos somam US$ 10,546 bilhões, que também superam o valor do déficit em conta corrente do mesmo período, de US$ 8,831 bilhões. Em igual período do ano passado, os investimentos diretos acumularam US$ 12,390 bilhões, mas não foram suficientes para cobrir o déficit de US$ 15,378 bilhões, registrado no período. Remessas Já o valor das remessas de lucros e dividendos ao exterior foi de US$ 345 milhões em julho. Em junho, as remessas de lucros e dividendos tinham sido de US$ 699 milhões. No período de janeiro a julho deste ano, as remessas estão acumuladas em US$ 3,116 bilhões, contra os US$ 2,851 bilhões registrados em igual período do ano passado. Os pagamentos de juros e compromissos externos em julho foram de US$ 1,153 bilhão. Em junho, o valor destas despesas tinha sido de US$ 996 milhões enquanto que em julho do ano passado os gastos com juros tinham sido de US$ 1,194 bilhão. No período de janeiro a julho de 2002 as despesas com juros estão acumuladas em US$ 7,679 bilhões contra os US$ 8,657 nilhões de igual período do ano passado.