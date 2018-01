Investimentos: dólar é aposta arriscada As cotações da moeda norte-americana estão em patamares bastante elevados, segundo os analistas. No acumulado do ano, até ontem, o dólar oficial registra uma alta de 26,34%. O agravamento da situação argentina, com uma possível desvalorização da moeda e calote da dívida, pode pressionar ainda mais o câmbio, que, porém, deve recuar em um segundo momento. O responsável pela área de gestão de recursos do Banco Sudameris, José Antonio Prescinotti, acredita que as cotações podem chegar a R$ 2,70 em uma situação mais grave na Argentina. Ontem, o dólar oficial encerrou o dia cotado a R$ R$ 2,4704 na ponta de venda dos negócios. ?Apesar de parecer vantajoso comprar dólares agora, esta opção não é recomendada para quem tem apenas o objetivo de receber um bom rendimento. Isso porque as cotações da moeda norte-americana devem recuar e não se sabe em que proporção e com que rapidez?, analisa Prescinotti. No final do ano, ele acredita que o dólar estará em um patamar entre R$ 2,35 e R$ 2,40. O pacote acertado entre o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Brasil no final da semana passada, cujos detalhes foram revelados na terça-feira, dará um fôlego maior para intervenções mais fortes do Banco Central (BC) no mercado de câmbio. Com a diminuição do limite das reservas de US$ 25 bilhões para US$ 20 bilhões, o BC terá, pelo menos, mais US$ 5 bilhões para ofertar aos investidores no período de instabilidade maior, o que pode diminuir uma pressão de alta sobre as cotações. De acordo com o diretor de renda fixa da BankBoston Asset Management, Flávio Bojikian, a atuação do BC também é um ponto de incerteza. ?O BC não vai vender dólares ao mercado a qualquer preço. Com certeza, haverá uma estratégia de atuação da autoridade monetária. Quem comprar moeda norte-americana com o objetivo de especular pode perder dinheiro?, adverte o diretor. Eleições presidenciais também devem influenciar O ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria, Mailson da Nóbrega, aponta mais uma questão que deve influenciar as cotações do dólar no médio prazo: ?Com a proximidade das eleições presidenciais em 2002, os investidores estarão atentos ao plano de governo do candidato que estará liderando as pesquisas de opinião? explica. Ele prevê que as oscilações podem aumentar, caso este programa de governo altere de forma significativa as atuais estratégias econômicas. A sua avaliação é de que, no final do primeiro semestre de 2002, o dólar esteja em R$ 2,30. Bojikian também analisa que as eleições terão influência muito forte sobre a tendência para as taxas de câmbio. Ele prevê que as cotações estejam entre R$ 2,20 e R$ 2,30 ao final de um ano. Dólar e fundos cambiais apenas para proteção Os analistas são unânimes em recomendar dólares e fundos cambiais apenas para quem tem dívidas vinculadas à moeda norte-americana. ?Para esta finalidade, o investidor deve se proteger, mesmo que compre um dólar mais caro agora, pois as cotações tendem a subir em um momento de crise mais profunda na Argentina?, recomenda o diretor da BankBoston Asset Management. Vale destacar que, no caso dos fundos cambiais, há a incidência de uma alíquota de 20% sobre o rendimento das carteiras em real. Ou seja, a proteção do investidor que está com recursos em fundos cambiais é de apenas 80% da alta do dólar. Veja as perspectivas para as taxas de juros e investimento em ações nas matérias seguintes.