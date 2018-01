Investimentos em ferrovias devem fechar 2006 em até R$ 3 bi Os investimentos privados no setor ferroviário devem fechar este ano entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões, mantendo essa faixa no ano que vem, previu nesta segunda-feira o diretor geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), José Alexandre Nogueira Resende, em entrevista coletiva. De acordo com ele, as empresas de transporte ferroviário atualmente "estão equilibradas, o que não acontecia em 2002". Antes, em palestra no seminário Agências reguladoras: desafios para a consolidação, Resende declarou que faltam ferrovias no Brasil, mas foi enfático em dizer que "não é responsabilidade dos concessionários criar novas ferrovias". De acordo com ele, na época da reestruturação da Brasil Ferrovias, isso foi tema de "discussões tensas, inclusive com o presidente da República, até que ele percebeu". Resende afirmou ainda sobre a Brasil Ferrovias que "quase que os contratos foram quebrados, quase que foram rompidos". Uma estimativa parcial feita pela ANTT de qual o investimento necessário para fazer um trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro foi citada por Resende como exemplo dos altos custos envolvidos para suprir essa deficiência de ferrovias no País: "só a desapropriação custaria R$ 4,8 bilhões". O diretor geral da ANTT contou também ter muitos problemas com transporte rodoviário de cargas com países vizinhos, principalmente do Mercosul. "Toda semana tenho problemas com a Argentina. O último foi um pedágio para caminhões brasileiros passarem pela Argentina indo para o Chile. Um pedágio só para brasileiros", afirmou. Segundo Resende, a Argentina já aceitou não cobrar o pedágio.