Investimentos em SP chegaram a US$ 7,4 bi no 1º semestre Pesquisa de investimentos no Estado de São Paulo, referente ao 1º semestre deste ano, mostrou que os investimentos confirmados junto às empresas atingiu US$ 7,4 bilhões, valor próximo ao registrado em igual período de 2002, que foi de US$ 7,2 bilhões. A pesquisa foi desenvolvida pela Fundação Seade e mostra que no total de investimentos, o número de empreendimentos aumentou em 38%, pasando de 993 no 1º semestre de 2002 para 1.373 em igual período de 2003. Esse valor médio por empreendimento, apesar de ter o leve aumento no total, caiu: foi de US$ 7,3 milhões para US$ 5,4 milhões.