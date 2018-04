Investimentos em TI devem crescer menos A consultoria IDC reduziu sua projeção para os investimentos globais em Tecnologia da Informação (TI) em 2009. Pelas novas estimativas, as despesas com TI em âmbito mundial devem crescer 2,6% no próximo ano, número bem menor que os 5,9% divulgados em agosto. Nos EUA, os aportes devem ser apenas 0,9% maiores, ante uma previsão de 4,2% anunciada antes da crise financeira. Para a América Latina, a expectativa foi revista de 13,7% para 7,8%.