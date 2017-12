Investimentos estrangeiros caem para US$ 790 milhões Os investimentos estrangeiros (IED) do Brasil caíram de US$ 3,037 bilhões em abril de 2005 para US$ 790 milhões no mesmo mês deste ano. O dado, divulgado nesta sexta-feira pelo Banco Central, foi inferior às expectativas de dez instituições financeiras consultadas pela Agência Estado, que variavam de US$ 1 bilhão a US$ 1,3 bilhão. No acumulado do ano, o IED soma US$ 4,748 bilhões, o equivalente a 1,63% do Produto Interno Bruto (PIB) do período. Nos quatro primeiros meses de 2005, o fluxo de investimento direto tinha sido de US$ 6,480 bilhões, que correspondiam na época a 2,53% do PIB. No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em abril, o fluxo soma US$ 13,334 bilhões, o equivalente a 1,60% do PIB.