Investimentos Estrangeiros Diretos caem 70% em um ano

Os investimentos estrangeiros diretos (IED) no Brasil somaram, em setembro, US$ 1,816 bilhão, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 23, pelo Banco Central (BC). Segundo o BC, o ingresso de IED no mês passado foi muito inferior (70,9%) ao observado em setembro de 2008, período em que ocorreu o agravamento da crise financeira, quando entraram US$ 6,241 bilhões.

No acumulado dos nove primeiros meses do ano, o IED soma US$ 17,691 bilhões e nos 12 meses encerrados em setembro, o valor é de US$ 31,894 bilhões, o que corresponde a 2,28% do Produto Interno Bruto (PIB). Já nos nove primeiros meses do ano passado, o ingresso era de US$ 30,855 bilhões e, nos 12 meses até setembro de 2008, a cifra totalizava US$ 37,458 bilhões (2,46% do PIB).

O Banco Central também informou que setembro teve a saída de US$ 871 milhões em investimentos brasileiros diretos (IBD) no exterior. Apesar dessa saída, o movimento do IBD no acumulado de janeiro a setembro registra o retorno de US$ 5,168 bilhões, em capitais brasileiros alocados no exterior.

Investimentos em ações

O investimento estrangeiro em ações brasileiras, por sua vez, somou US$ 3,987 bilhões em setembro. Desse valor, as ações negociados no País atraíram quase a integralidade dos recursos, sendo responsáveis por US$ 3,981 bilhões. No acumulado dos nove primeiros meses deste ano, o ingresso de dólares para a compra desses ativos soma US$ 17,267 bilhões, sendo US$ 17,064 bilhões em ações negociados no Brasil.

O cenário é muito diferente do observado em 2008, quando em setembro, mês do agravamento da crise financeira internacional, o País perdeu US$ 1,877 bilhão em capital externo alocado em ações nacionais e que retornou aos países de origem. De janeiro a setembro do ano passado, o investimento estrangeiro em ações acumulava ingresso líquido de apenas US$ 1,168 bilhão.

O Banco Central também informou que os estrangeiros alocaram US$ 2,848 bilhões para a compra de títulos de renda fixa emitidos no Brasil no mês passado, sendo que US$ 2,872 bilhões em bônus negociados no Brasil. Isso indica que houve saída de capital estrangeiro de títulos brasileiros negociados no exterior. O mesmo aconteceu no acumulado de janeiro a setembro deste ano.

No período, esses papéis atraíram US$ 5,426 bilhões, dos quais US$ 6,314 bilhões foram direcionados aos bônus negociados no País. Em setembro de 2008, o investimento estrangeiro em renda fixa foi responsável pelo ingresso de US$ 632 milhões e nos nove primeiros meses daquele ano, US$ 15,799 bilhões.