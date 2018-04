Investimentos estrangeiros têm saldo de R$ 10 mi em abril A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrou entrada de R$ 10,129 milhões em investimentos estrangeiros nos primeiros dez dias de abril. O montante resulta de compras de ações no valor de R$ 1,181 bilhão e vendas de R$ 1,171 bilhão. Com esse resultado, o saldo acumulado no ano até o pregão de 10 de abril pelos investidores estrangeiros está positivo em R$ 463,416 milhões, ante saldo também positivo de R$ 453,286 milhões ao final de março.