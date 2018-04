Investimentos éticos rendem boa ação e lucros No mercado financeiro, a preocupação com a preservação do meio ambiente e a situação de menores carentes é apresentada sob forma de fundos de investimento. Estas carteiras têm dois objetivos: tentar obter rentabilidade para o capital e praticar boa ação oferecendo alguma contribuição às entidades dedicadas à preservação do meio ambiente e ao suporte a crianças carentes. São os chamados Investimentos Socialmente Responsáveis (ISR). O presidente da Associação Nacional dos Investidores do Mercado de Capitais (Animec), Waldir Luiz Correa, comenta que as empresas com responsabilidade social tendem a dedicar maior atenção aos acionistas minoritários e isso deve ser levado em conta na hora de tomar uma decisão de investimento. A iniciativa pioneira foi do ABN AMRO, com apoio do Instituto Ethos, da Associação Amigos da Terra e do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). O gestor Luiz Ribeiro explica que o fundo Ethical é composto por ações de empresas que praticam responsabilidade social, mediante doações ou manutenção de entidades beneficentes ou ambientais. O Instituto Ethos participou da escolha das ações do fundo e segundo seu gerente de Marketing, Leno Silva, o processo de seleção de títulos para a carteira segundo a responsabilidade social será permanente. A idéia dessa modalidade de investimento surgiu nos Estados Unidos, explica Christopher Wells, analista de ISR do Unibanco. Segundo ele, nos EUA, um de cada oito dólares investidos vai para o ISR, que em 2001 acumulou patrimônio de US$ 2,01 trilhões. "Quase a metade deles é um capital cuja preocupação básica é não comprar papéis dos setores de fumo, álcool, energia nuclear, armamentos, pornografia e jogos", comenta. O gestor do ABN AMRO explica que o fundo Ethical não é indicado apenas para ativistas. "A rentabilidade dele também é interessante." Desde quando foi lançado, em 1º de novembro, até quinta-feira, o fundo rendeu 23%. O Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo - rendeu 21,9% no período. O valor mínimo de aplicação exigido pelo fundo é R$ 100,00 e a taxa de administração é 3%. A taxa encolhe para 1% para quem aplica mais de R$ 100 mil. Outras opções O HSBC tem ofertado, desde outubro, o FAQ HSBC DI Ação Social. Trata-se de um fundo referenciado DI (pós-fixado) que repassa metade da taxa de administração de 1%, paga pelos cotistas, a entidades de assistência a menores carentes. O diretor do HSBC Investment Bank, Luís Eduardo de Assis, afirma que o produto é um convite à participação de investidores em projetos apoiados pelo banco. O fundo deixou de exigir valor mínimo de aplicação desde 2 de janeiro. Wells, do Unibanco, conta que o banco divulga a seus clientes pesquisas sobre o nível de comprometimento das empresas com a sociedade e oferece um seguro para mulheres, o Seguro Mulher, que destina parte da receita a pesquisas contra o câncer de mama.