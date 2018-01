Investimentos: fundos DI é a opção segura As atuais taxas de juros prefixadas estão em patamares muito elevados e já levam em conta o agravamento da situação argentina. Esta é a opinião da maioria dos analistas, mas, caso haja uma ruptura no país vizinho ? calote da dívida e desvalorização cambial ?, as taxas podem ter mais um pico de alta, podendo recuar em seguida. Para o diretor de renda fixa da BankBoston Asset Management, Flávio Bojikian, os juros no mercado futuro devem seguir o mercado de câmbio, já que a definição das taxas tem como objetivo cumprir as metas de inflação. A alta do dólar pressiona para cima os índices inflacionários e, neste caso, a alta dos juros é uma ferramenta para conter a inflação. Como a expectativa dos analistas é de que o dólar recue, as taxas de juros também devem acompanhar esta tendência. O ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria, Mailson da Nóbrega, acredita que ainda este ano as taxas de juros devem voltar a recuar. Segundo ele, a Selic, taxa básica referencial de juros, deve encerrar o ano em 18% ao ano e no final do primeiro semestre de 2002 deve estar entre 16% e 17% ao ano. Atualmente, a taxa Selic está em 19% ao ano. Segurança em fundos DI Os fundos referenciados DI, que acompanham as taxas de juros, representam a aplicação com grau de risco praticamente nulo. Para o responsável pela área de gestão de recursos do Banco Sudameris, José Antonio Prescinotti, mesmo que as taxas voltem a cair, o ganho para o investidor vai continuar atraente, já que os juros estão bastante elevados. O diretor de produtos de investimento do Consumer Bank do Citibank, Julius Buchenrode, acredita que, no curto e médio prazo, as taxas devem apresentar oscilações, o que pode deixar o ganho dos fundos de renda fixa prefixados menor do que o dos fundos DI em determinados momentos. ?Este é mais um motivo para que o investidor busque a segurança das aplicações com juros pós-fixados?. O diretor do Citibank lembra que, para quem quer diversificar suas aplicações, os fundos prefixados são uma boa opção. O ganho superior de um fundo prefixado em relação à uma carteira com juros pós-fixados vai depender dos papéis que compõem o fundo ? juros negociados e duração dos títulos. Veja na matéria seguinte as perspectivas para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e as tendências para o dólar no link abaixo.