Investimentos nacionais superam estrangeiros em SP Os investimentos nacionais no Estado de São Paulo superaram os estrangeiros, apontou a Pesquisa de Investimentos do Estado de São Paulo em 2001, feita em parceria pela Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), vinculada à Secretaria Estadual de Economia e Planejamento. Os empreendimentos controlados por capital nacional totalizaram US$ 16,1 bilhões, correspondente a 69% de um total de US$ 23,5 bilhões de investimentos anunciados para o ano de 2001. O restante, US$ 7,4 bilhões, tiveram origem em empreendimentos controlados por capital estrangeiro. A pesquisa indicou que houve uma redução no valor médio dos investimentos anunciados e um aumento na quantidade de empreendimentos. Isso mostra maior presença de pequenos e médios investidores no Estado em 2001. No ano de 2000, a pesquisa coletou 1.062 anúncios de investimentos com o valor médio de US$ 22 milhões. Em 2001, a pesquisa levantou 1.519 anúncios com o valor médio de US$ 16 milhões. Ocorreu um aumento de 38% no número de empreendimentos e o valor médio de cada um deles caiu 27%. Os investimentos em ampliação foram maiores na região metropolitana de São Paulo, e em implantação foram maiores no interior. Segundo a pesquisa, 43% dos investimentos anunciados em 2001 destinava-se a ampliação de unidades já em funcionamento no Estado, enquanto 46% foram voltados a implantação de novas unidades, e 11% a modernização de unidades que já operavam. Na região metropolitana, 42% do valor referiam a implantação de novas unidades, 49% a ampliação e 9% a modernização. Já no interior, 39% eram para ampliação, 11% para modernização e 48% para implantação de novas unidades.