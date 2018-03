Investimentos no PAC somam R$ 338,4 bi até agosto Entre janeiro de 2007 e agosto de 2009, os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) somaram R$ 338,4 bilhões, o equivalente a 53,6% do total previsto até 2010. Segundo o oitavo balanço do programa, divulgado hoje pelo governo, R$ 107,1 bilhões do total já investido foram aplicados pelas estatais e R$ 28,2 bilhões vieram do orçamento fiscal. Os investimentos privados somaram R$ 83,6 bilhões no período de janeiro de 2007 a agosto de 2009. Somente em 2009, os investimentos do PAC chegaram a R$ 98,5 bilhões.