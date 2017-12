Investimentos: o momento é de cautela Com o cenário cheio de incertezas, influenciado pelo receio dos investidores em relação à crise argentina e o problema de falta de energia no Brasil, a recomendação para os investidores é manter a cautela e optar por aplicações sem risco. A aplicação mais indicada neste momento são os fundos referenciados DI (pós-fixados), em que a rentabilidade acompanha as oscilações das taxas de juros no mercado. Desta forma, se as condições em relação ao país vizinho piorarem ou se o problema de racionamento de energia tomar dimensões maiores, o investidor estará protegido, pois, nestas condições, são grandes as chances de que as taxas de juros voltem a subir de forma expressiva. Nesse caso, o investidor que estiver com os recursos em um fundo DI terá o rendimento da sua aplicação acompanhando a alta dos juros. Risco dos fundos de renda fixa prefixados O risco dos fundos prefixados neste momento é que este cenário se confirme. O grau de risco do fundo vai depender da sua composição, ou seja, do prazo dos títulos que compõem a carteira. Vale lembrar que, em momentos de instabilidade, muitos gestores de fundos reduzem a parcela dos prefixados, com o objetivo de reduzir possíveis perdas. Mas, para que este objetivo seja alcançado, o investidor precisa confiar que o administrador tomará as decisões certas para deixar a carteira mais segura. Se o administrador da carteira fizer uma operação perigosa, ou seja, que gere prejuízos grandes, acima do patrimônio da carteira, seus quotistas serão chamados a colocar mais dinheiro, ampliando o prejuízo, para honrar seu compromisso. Isso porque o fundo é uma associação de quotistas. Se o fundo deve ao mercado, os quotistas precisam pagar esta dívida. Por isso, o investidor de fundos deve ler com muita atenção o regulamento, para conhecer o nível de risco que está assumindo. E se não ficar claro qual o nível de risco, simplesmente não deve fazer o investimento. Pela legislação, não vale o que foi falado pelo gerente de sua conta, mas o que está escrito. Veja mais informações sobre os riscos dos fundos de renda fixa prefixados no link abaixo. Bolsa e dólar: risco elevado Para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), as expectativas não são favoráveis para este ano. Quem tem um horizonte de investimento de curto prazo ou mesmo para quem tem uma data definida para resgate, o investimento em ações é altamente arriscado, já que o investidor pode precisar dos recursos em um momento em que as ações estiverem em queda. Apenas o dinheiro que pode ficar aplicado sem uma data definida deve ser direcionado para a Bolsa. Em relação ao dólar, a situação cada vez mais preocupante em relação à Argentina impede que sejam traçadas projeções para a moeda norte-americana. Mas, para quem tem dívidas em dólar ou pretende viajar para o exterior, investir em fundos cambiais ou comprar moeda norte-americana neste momento, independentemente das cotações atuais, é uma opção segura. Em relação aos fundos cambiais, é preciso estar atento à tributação, que é de 20% sobre a valorização da cota em reais mensalmente. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.