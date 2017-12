Investimentos: renda fixa pode perder da inflação O juro real - rendimento menos inflação - das aplicações em renda fixa deve ser menor em julho e agosto. Isso porque houve uma queda da taxa básica de juros - Selic - nesse mês. Além disso, existem perspectivas de alta de inflação em julho e agosto, por conta do aumento das tarifas e dos combustíveis. Essa tendência de redução da rentabilidade deve ser verificada nos fundos de renda fixa prefixados, DIs - que acompanham as taxas de juros -, Certificados de Depósito Bancário (CDB) e caderneta de poupança. Para se ter uma idéia, a inflação estimada para este mês, pelo banco Lloyds TSB, conforme apurou a editora Rosangela Dólis, é de 1,60% pelo IGPM, da Fundação Getúlio Vargas; de 1,25%, pelo IPCA (o índice que mede, oficialmente, a meta de inflação), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); e de 1,01%, pelo IPC da Fipe. Já o CDB emitido pela taxa máxima no início do mês vai render ao investidor, líquido, 1,10%; quem aplicou R$ 5 mil receberá cerca de 0,88%. Já os fundos DI deverão render 1,02% em média e os de renda fixa prefixados, ligeiramente acima disso. Caderneta rende apenas 0,65%. Investidor não deve tomar atitudes precipitadas Diante desse cenário, o investidor não deve alterar seus investimentos, apenas pensando nesse período. Em setembro, esse resultado já deve ser alterado. No caso dos fundos de renda fixa prefixados, a expectativa é de que tenham bons resultados até o final do ano. Isso porque existe a possibilidade de que a Selic fique abaixo de 15% em dezembro de 2000. A rentabilidade do fundo vai depender dos prazos dos papéis que compõem a carteira do investimento. Quanto mais longos, maiores as chances de rendimento. Os fundos de renda fixa DI continuam sendo a aplicação de maior segurança. Como os índices de inflação tendem a voltar para um patamar mais estável a partir de setembro, esses fundos novamente voltarão a apresentar rentabilidade positiva. Até sexta-feira, já acumulavam ganho de 7,66%. O mercado acionário tende a ficar mais atraente com a queda de juros. Porém, o investidor não pode deixar de observar os riscos de se comprar ações. Não existe garantia de rentabilidade em qualquer período especificado. Por isso, para que se tenha o rendimento desejado, o aplicador não deve estabelecer nenhum período e deve apenas aguardar pelo retorno esperado. Nesse tipo de aplicação, o investidor deve colocar apenas uma parte de seus recursos e não comprometer o dinheiro destinado ao pagamento de alguma dívida, por exemplo.