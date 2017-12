Investimentos: veja as novidades Durante o mês de fevereiro, quem aplicar nos fundos do Opportunity DTVM distribuídos pelo site www.igfinance.com.br terá o valor correspondente à CPMF de volta na conta corrente. Investidores estreantes vão ganhar o livro "O milionário que existe em você", do economista Victor Zaremba. Grátis A corretora Souza Barros colocou à disposição do público o telefone 0800-7722102 para divulgar informações em tempo real da Bolsa de Valores de São Paulo. Para quem deseja conhecer a bolsa, a corretora promove visitas ao local. Basta entrar no site www.souzabarros.com.br e fazer a reserva. A próxima visita será na quarta-feira. Parceria O site financeiro distribuidor de fundos da Capital Administração de Recursos (www.capitalfundos.com.br) fechou parceria com o Banco Credit Lyonnais Brasil. A Capital passa a distribuir a partir de hoje os fundos derivativos Accelération FAQ e Evolution FIF, ambos com aplicação mínima de R$ 10 mil. O Accelération tem taxa administrativa de 1,25% anual, enquanto o Evolution exige 1,75% de gestão mais 20% sobre o que exceder 130% da variação do CDI de taxa de performance (desempenho). Redução Os bancos Dresdner e Prosper reduziram o valor da aplicação mínima de seus investimentos no site financeiro www.investshop.com.br. A aplicação mínima do fundo de renda fixa moderado Dresdner RF Plus caiu para R$ 300. O RF Plus, que tinha aporte mínimo de R$ 1 mil, fechou o ano passado com rentabilidade de 20,46%. Já o Banco Prosper, que exigia investimento mínimo de R$ 5 mil, diminuiu o valor inicial de seus seis fundos para R$ 1 mil.