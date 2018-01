Investimentos: veja as principais recomendações dos analistas Diversificação dos investimentos, paciência e um maior controle nos gastos são as principais recomendações dos analistas para 2003. Veja abaixo os cuidados e orientações para quem não quer perder dinheiro no próximo ano. ?Em períodos de incerteza como o atual, abrem-se boas oportunidades de ganho no mercado financeiro. Para quem tem tolerância ao risco, esse é o momento ideal para conseguir rendimentos bem superiores. Mas é preciso manter-se fiel à política de investimentos adotada. Ficar mudando de aplicação com freqüência é a aposta mais arriscada, pois a chance de errar o melhor momento para entrar ou sair de uma posição é muito elevada?, afirma o diretor-executivo do Citigroup Asset Management, Roberto Apelfeld. ?A mudança constante de investimentos não é recomendada. Porém, no outro extremo, não é indicado fazer uma opção e esquecer o assunto. É preciso estar atento às notícias econômicas que afetam os mercados e reavaliar sempre os riscos e possibilidades de ganho nas aplicações. O que se recomenda hoje pode não ser válido para o ano todo, afirma o economista sênior da ABN Amro Asset Management, Hugo Penteado. ?O investidor vai precisar de muita paciência em 2003. O cenário continuará muito instável e há chances de uma melhora, mas também de piora. Portanto, qualquer mudança na carteira de investimentos deve ter por base uma alteração consistente do cenário. Não dá para mudar de aplicação apenas por um sinal de melhora ou de piora?, afirma o consultor financeiro, Alexandre Póvoa. ?A incerteza em relação ao cenário econômico é mais um fator que justifica a diversificação de recursos. De qualquer forma, essa é uma recomendação válida para qualquer momento, não apenas em períodos de crise. É a velha recomendação de não colocar todos os ovos na mesma cesta?, afirma o diretor da JP Morgan Fleming Asset Management, Vagner Murgel. ?Em qualquer cenário, a principal recomendação é o controle de gastos e a formação de um hábito contínuo de investimentos. O ideal é que pelo menos 10% do que se ganha seja destinado às aplicações. Menos do que isso é pouco. Se ainda não for possível hoje, que se coloque os 10% como meta?, afirma a diretora do Instituto Brasileiro de Certificação de Planejadores Financeiros (IBCPF), Márcia Dessen.