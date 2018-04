Investir só em biocombustíveis não basta, diz economista O Brasil deve investir em células de hidrogênio se quiser garantir o fornecimento de energia e liderar o cenário energético do futuro, afirma o economista Jeremy Rifkin, presidente da Fundação para Tendências Econômicas e consultor internacional na área de energia. ?O Brasil está no caminho certo apostando forte nos biocombustíveis, mas não deve insistir só nisso se quiser tomar a liderança no mercado energético. No futuro próximo, quem não produzir células de combustível de hidrogênio vai ficar para trás?, disse a um grupo de jornalistas em Bruxelas. Com grande capacidade de armazenamento e ocupando uma área pequena, as células de hidrogênio também seriam a melhor alternativa para épocas de crise. A célula de hidrogênio funciona como um conversor que transforma a energia química da quebra de moléculas de hidrogênio em energia elétrica. Como resultado final, gera eletricidade, calor e água - nenhum outro resíduo. Rifkin considera que as células de hidrogênio são o caminho para o que chama de ?terceira revolução industrial?. ?Por causa das pressões ambientais, dependeremos completamente de energias limpas. Mas as fontes de energias alternativas são intermitentes e, com a mudança climática, cada vez mais imprevisíveis. Nenhuma delas será realmente eficiente se não for associada a uma célula de combustível?, afirmou. ?É arriscado depender do sol, do vento ou, no caso do Brasil, do fluxo das águas. A crise energética que o País sofreu por causa da seca em 2001 é o melhor exemplo disso?, disse. Viabilidade Apesar de ser uma fonte de energia limpa, a tecnologia é criticada por alguns engenheiros que afirmam que, além de cara, tem baixo rendimento. Rifkin faz pouco caso das críticas e defende que o governo deveria aproveitar o interesse da iniciativa privada e incentivar o investimento em uma produção em grande escala. ?Não falta interesse. O que falta é liderança governamental. As células de combustíveis já estão em uso na Alemanha e no Japão. Se houver interesse no Brasil, dentro de 25 anos, cada escola, casa e hospital terá sua célula de hidrogênio?, afirma. De acordo com o ministério brasileiro de Ciência e Desenvolvimento, até o final deste ano o Brasil terá investido R$ 29 milhões em um programa de pesquisas sobre células de combustível iniciado em 2002. O objetivo é estruturar o mercado nacional para começar a utilizar o hidrogênio como fonte de energia em 2020.