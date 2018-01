InvestShop ganha novo parceiro O Forex - Centro Brasileiro de Orientação de Finanças Pessoais - é o mais novo parceiro do InvestShop (veja link abaixo) na área de orientação financeira. Além dos serviços oferecidos no site, como a seção "Seu Bolso", o acordo entre as duas empresas vai gerar vários benefícios ao público. Exemplo disso é o ciclo de palestras gratuitas de orientação financeira pessoal a cada dois meses, cursos de finanças pessoais e programa de TV sobre o assunto, exibido toda sexta-feira, das 23h30 às 24 h, no Canal de São Paulo da TVA - Canal 18.