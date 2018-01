<i>NYT</i>: Contrabando de gasolina da Venezuela aumenta no País A edição desta quinta-feira do jornal The New York Times traz uma reportagem sobre o aumento do contrabando de combustível na fronteira entre Brasil e Venezuela, graças à grande disparidade de preços da gasolina vendida nos dois países. Segundo a publicação, o galão de gasolina no Brasil, sob a tabela de preços, é vendido a quase US$ 5 dólares, enquanto na cidade Santa Elena de Uairén, no país vizinho, a mesma quantidade de combustível custa US$ 0,17. "Como era de se esperar", diz o NYT, "essa estrondosa disparidade gerou um aumento no contrabando de gasolina nesta remota e pouco povoada região da Amazônia." "Os governos dos dois países estão se esforçando para controlar o problema, mas o potencial de lucro é tão atrativo que qualquer medida que eles tomem simplesmente levará os contrabandistas a descobrir maneiras cada vez mais engenhosas de fugir da fiscalização." O jornal explica que a diferença de preço entre o Brasil e seu vizinho foi aumentada pelas políticas energéticas radicalmente diferentes adotadas pelos dois países. A Venezuela é membro da Opep e um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, produzindo 2,8 milhões de barris por dia. Isso teria ?permitido ao presidente Hugo Chávez adotar políticas petro-populistas?, levando um guarda venezuelano que fiscalizava as bombas em Santa Elena a comentar que seu país ?deve ser o único no mundo onde um galão de água é mais caro que um galão de gasolina?. "O Brasil é emergente no setor, possui um programa inovador de produção de etanol proveniente da cana de açúcar e produz cerca de 1,9 milhões de barris de petróleo por dia, o que permitiu que atingisse a auto-suficiência neste ano." Mas, segundo o NYT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ignorando as freqüentes reclamações, se prendeu em uma política que permite que os preços subam conforme os aumentos no mercado mundial. O problema levou os governos a agir com controles na venda de gasolina no lado venezuelano da fronteira e uma maior fiscalização na região, segundo a reportagem.