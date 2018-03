IOF atinge contratos celebrados a partir do dia 20 Com o objetivo de impedir que a incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em 2% na entrada de capital estrangeiro destinado a aplicações em títulos e ações seja cobrada sobre contratos celebrados antes do dia 20 deste mês, um novo decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este novo decreto, de número 6.984, estabelece que a taxação incide sobre os contratos de câmbio celebrados a partir de ontem, dia 20.