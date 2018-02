IOF de 1,5% sobre DRs só vale para novas emissões

Segundo ele, a escolha da alíquota de 1,5% se deve ao fato de que esta é a alíquota já cobrada nas transações entre títulos e porque as operações de DRs já envolvem custos específicos, que somados com o IOF, equivalem à taxação de 2% sobre o ingresso de capital estrangeiro no Brasil para renda fixa e variável. "O objetivo da medida foi eliminar uma assimetria", disse Barbosa.

Ele explicou que a cobrança do IOF de 1,5% ocorrerá quando o emissor dos DRs fizer o depósito da ação equivalente no agente custodiante.

Barbosa disse ainda que as transações com DRs já existentes ou operações de cancelamento dos DRs já existentes não serão tributadas. O secretário afirmou também, em entrevista coletiva, que não está na agenda do governo retirar a cobrança do IOF de 2% sobre as emissões primárias de ações (IPOs).