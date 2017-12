IOF de compras no exterior é irregular A cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de 2% que incide sobre as compras feitas no Exterior por meio de cartão de crédito pode estar sendo feita indevidamente pelo governo. De acordo com o advogado especializado em Direito Internacional, Durval Noronha, essa cobrança devia ter sido extinta em maio deste ano. Isso porque, foi nesse período que o Brasil migrou da cláusula transitória do Acordo de Bretton Woods (artigo 14) para a cláusula padrão (artigo 8). Com essa migração, explica Noronha, o País deixou de ter controles cambiais e, dessa forma, o Banco Central (BC) deveria ter eliminado qualquer restrição para transações com o exterior. Entre essas restrições está a cobrança do IOF. Mas acontece que as administradoras de cartão de crédito continuam cobrando esse porcentual normalmente. De acordo com a Assessoria de Imprensa da Credicard, nenhuma delas recebeu qualquer ordem do BC ou do Ministério da Fazenda para deixar de repassar o imposto para o governo. Enquanto há esse impasse, o consumidor continua obrigado a desembolsar os 2% referente à cobrança do imposto sobre as compras feitas fora do País. Noronha afirma que somente as administradoras podem recorrer dessa medida judicialmente.