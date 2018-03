IOF já afeta negócios com ações no País, afirma BM&FBovespa

A decisão do governo de cobrar 2% de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) dos investidores estrangeiros que entram na Bolsa já afeta os volumes negociados com ações no mercado brasileiro, afirmou nesta quarta-feira, 28, o presidente-executivo da BM&FBovespa, Edemir Pinto. Desde o início da cobrança do imposto, R$ 2,2 bilhões de capital externo deixaram a bolsa, de acordo com o executivo. "Estamos perdendo muitas operações", afirmou aos jornalistas, após a cerimônia que marcou o início das negociações com as ações da Cetip. O executivo observou que a saída desses recursos ocorre simultaneamente ao aumento expressivo nos negócios com recibos de ações (ADRs) em Nova York.

Segundo Edemir, o aumento no giro da bolsa após a medida reflete o fechamento de posições de estrangeiros, que venderam os papéis que detinham. Ele comparou a situação atual do mercado aos dias que sucederam a quebra do banco Lehman Brothers, em setembro do ano passado. "Tivemos um volume espetacular naquele mês, mas que depois chegou a cair 60% em novembro e dezembro."

O presidente da BM&FBovespa contemporizou as declarações do ministro da Fazenda, Guido Mantega, que afirmou que a bolsa estaria "reclamando de barriga cheia". Questionado sobre o assunto, ele avaliou que o ministro deveria estar se referindo à valorização do índice Bovespa (Ibovespa) ao longo de 2009 e ao fato de a bolsa antecipar os movimentos da economia. Sob esse ângulo, Edemir classificou a afirmação de Mantega como "feliz".

Sobre as negociações para a parceria com a bolsa norte-americana Nasdaq, o executivo afirmou que espera a implementação de pelo menos uma parte do acordo no primeiro semestre de 2010. "Esperamos que o acesso dos investidores da Nasdaq às ações brasileiras seja possibilitado nesse prazo." Segundo Edemir, no momento a bolsa planeja os investimentos necessários para viabilizar a parceria. Esses números serão apresentados junto com o orçamento da BM&FBovespa para 2010, que deve ser fechado no próximo dia 10 de novembro.