IOF para estrangeiro seca fluxo externo e pesa no Ibovespa

Depois de ter chegado a cair quase 5 por cento no pior momento da sessão, o Ibovespa ainda se recuperou parcialmente, mas ainda fechando com baixa de 2,88 por cento, aos 65.303 pontos, a baixa mais severa desde 22 de junho.

Embora o estado de espírito do investidor tenha destoado do otimismo das últimas semanas, o giro financeiro da sessão manteve a tendência recente, somando 8,93 bilhões de reais.

De acordo com profissionais do mercado, a medida anunciada na véspera pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, que implica na alíquota de 2 por cento de IOF na entrada do capital externo para renda fixa e ações, produziu um movimento instantâneo de realização de lucros, depois de o Ibovespa ter atingido sucessivas máximas em 2009.

"Paralisou a entrada de fluxo externo", disse um operador de uma corretora paulista, sob condição de anonimato.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Companhias tidas como as maiores prejudicadas pela medida, como as que estão fazendo oferta pública de ações, e a BM&FBovespa, sob temor de ter parte da liquidez desviada para os mercados de Wall Street, protagonizaram as maiores baixas.

A ação da BM&FBovespa teve o pior desempenho do índice, tombando 8,4 por cento, para 12,41 reais, em meio a temores de que parte da liquidez doméstica será desviada para os mercados de Wall Street.

Logo atrás, Cyrela Brazil Realty caiu 6,2 por cento, a 25,32 reais, seguida por CCR, com baixa de 5,6 por cento, a 33,60 reais. Ambas estão captando recursos por meio de ofertas de ações. O temor é que a incidência de IOF esfrie o interesse pelos papéis por parte dos estrangeiros, que têm comprado cerca de 70 por cento dos papéis vendidos em operações como essas.

Se por um lado a medida parece ter conseguido reunir uma avaliação praticamente unânime de analistas quanto ao potencial efeito nocivo sobre o mercado, o mesmo pode ser dito quanto à eficácia delas no médio e longo prazos.

A avaliação dominante é que os fatores-chave para guiar o fluxo de recursos --o efeito da alta das commodities sobre blue chips domésticas, expectativa de forte crescimento do PIB brasileiro em 2010, liquidez internacional e bons fundamentos da economia do país-- prevalecerão no médio prazo.

"Pode reduzir o ritmo de valorização dos ativos brasileiros, mas não a tendência", disse o analista José Raymundo Faria Júnior, da Wagner Investimentos.

Até o dia 15 deste mês, a entrada líquida de investimento estrangeiro no mercado à vista da Bovespa em 2009 atingiu 22,15 bilhões de reais, sendo um dos principais componentes para a valorização de 79 por cento do Ibovespa no ano até 19 de outubro.

Em relatório, o Citi manteve a previsão de que o Ibovespa alcançará 70 mil pontos em dezembro. O JP Morgan sustentou a recomendação de desempenho acima da média para as ações brasileiras.

No plano internacional, o desempenho fraco das bolsas nova-iorquinas e das commodities, num dia de índices econômicos surpreedentemente negativos nos Estados Unidos, reforçaram o movimento de realização de lucros. Em Wall Street, o índice Dow Jones caiu 0,5 por cento.