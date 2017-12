IOF sobre cartão no exterior é indevido O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de 2% que incide sobre compras de brasileiros com cartão de crédito no Exterior está sendo recolhido indevidamente pelo Banco Central. A obrigatoriedade desse imposto caiu em março deste ano, depois de o Brasil ter aderido ao Artigo 8º do Acordo de Bretton Woods. O governo deveria ter eliminado imediatamente todas as restrições para as transações correntes com o exterior, entre elas, a cobrança de IOF sobre operações com cartão de crédito fora do País. Ocorre que este imposto ainda está sendo recolhido pelas administradoras com base na atual legislação, de 14 de janeiro de 1946. No ano passado, as compras com cartão de crédito de brasileiros no Exterior somaram US$ 1,17 bilhão, montante 61% menor ao de 1998, quando essas operações chegaram a US$ 3,014 bilhões. Bancos e administradoras de cartão de crédito consultadas pela Agência Estado (AE) informaram, entretanto, que os 2% de IOF sobre compras com cartão de crédito ainda estão sendo recolhidos. O Departamento de Câmbio do Banco Central, responsável pelo recolhimento do IOF sobre essas operações, não atendeu à solicitação da AE para explicar essa questão, apesar de várias tentativas.