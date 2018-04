IOF teria de ir a 4,5%, calcula economista Para compensar as perdas com o atraso da prorrogação da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), o governo teria de aumentar a alíquota média do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) de 1,5% para 4,5%. O cálculo é do advogado e professor de direito tributário da PUC de São Paulo, José Artur Lima Gonçalves. Hoje, a CPMF responde por uma arrecadação semanal de R$ 400 milhões, contra R$ 70 milhões do IOF. "É uma alternativa horrível", diz Lima Gonçalves. "O ideal seria não ter nenhum dos dois, mas ao menos a CPMF esparrama a carga fiscal de forma muito mais homogênea pela sociedade." Diferenças Com uma alíquota de 0,38%, a CPMF, conhecida como imposto do cheque, incide sobre pagamentos, aplicações e empréstimos. Já o IOF, cuja alíquota vem sendo reduzida nos últimos anos, é cobrado sobre créditos, câmbio, seguro e aplicações financeiras. O imposto é usado como instrumento de política monetária, ajudando a corrigir a inflação e até a atrair capital estrangeiro. Na alíquota sobre o câmbio, por exemplo, foi reduzida a zero como forma de atrair dólares. "Acho pouco provável que o governo queira mexer no câmbio", afirma o advogado tributarista Roberto Justo. Para ele, o potencial de arrecadação com o IOF é muito limitado e deverá se concentrar nas aplicações financeiras. "É bobagem o governo mexer no crédito", defende Justo. "O retorno em termos de arrecadação é pequeno, o aumento é ruim para todo mundo e vai inibir ainda mais o setor produtivo que arca com a taxa de juro já caríssima." O governo estuda ainda a elevação de outros impostos, além de cortes orçamentários. "O governo pode tentar aumentar os impostos de importação e exportação ou apresentar um novo tributo", imagina Lima Gonçalves. Quantos aos cortes orçamentários, ele é mais cético. "Duvido que o governo consiga cortar o suficiente, sobretudo em ano eleitoral."