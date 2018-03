IPC abre outubro com variação de 0,12% em São Paulo

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apontou inflação de 0,12% na primeira quadrissemana de outubro, na cidade de São Paulo, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O resultado recuou ante a variação de 0,16% no IPC fechado de setembro, e ficou dentro das previsões do mercado, que iam de 0,08% a 0,15%, com mediana de 0,12%, segundo pesquisa da Agência Estado.

Os grupos que tiveram elevação entre setembro e a primeira apuração de outubro foram Transportes (de 0,25% para 0,42%), Despesas Pessoais (de 0,18% para 0,34%) e Saúde (de 0,65% para 0,67%). Desaceleraram os segmentos Habitação (de 0,47% para 0,38%), Vestuário (de 0,75% para 0,66%) e Educação (de 0,09% para 0,08%). No grupo Alimentação, a deflação avançou de 0,63% para 0,88%. Veja como ficaram os itens que compõem o IPC:

Habitação: 0,38%

Alimentação: -0,88%

Transportes: 0,42%

Despesas Pessoais: 0,34%

Saúde: 0,67%

Vestuário: 0,66%

Educação: 0,08%

Índice Geral: 0,12%