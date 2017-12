IPC cai de 0,81% em julho para 0,56% em agosto O Índice de Preços ao Consumidor para a cidade de São Paulo (IPC-SP) registrou em agosto alta de 0,56%, mostrando uma desaceleração de 0,25 ponto porcentual em relação à taxa de inflação apurada em julho, de 0,81%. O destaque para a redução do ritmo de alta dos preços, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), foi o grupo Habitação. No mês passado, as despesas com este item subiram, em média, 0,33%, depois de terem subido 2,31% no mês de julho. Esta desaceleração reflete o menor impacto dos reajustes de tarifas de telefonia e energia elétrica sobre o índice. Em agosto, o índice captou um aumento de apenas 0,15% da telefonia e de 1,12% da energia elétrica. No sentido oposto, a maior alta veio do grupo Alimentação, com uma variação de 0,99%, ante uma deflação de 0,11% em julho. O principal subgrupo alimentício que contribuiu para a composição da inflação foi o de Hortaliças e Legumes, com uma variação de 8,67%, ante uma taxa de 2,04% em julho. A FGV destaca que este subgrupo completou, em agosto, o quarto mês consecutivo de variação acima da inflação média.