IPC da Fipe encerra o mês com alta de 0,99% A inflação do município de São Paulo, medida pelo Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 0,99% no fechamento de agosto. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi menor do que o apurado na terceira prévia do mês, quando registrou alta de 1,03% e maior do que registrado em julho (+0,59%). O IPC ficou ligeiramente abaixo do intervalo previsto pelos analistas ouvidos pela Agência Estado, que apostavam uma variação entre 1% e 1,20%. A maior alta do período foi Habitação, que subiu 1,78%, um pouco acima do 1,69% registrado na terceira quadrissemana do mês e consideravelmente maior do que o 0,54% apurados no fechamento do mês anterior. Já Alimentação, com alta de 1,06%, teve variação menor na comparação com o resultado da pesquisa divulgada na semana passada (+1,08%), mas ficou muito acima do 0,39% do fechamento de julho. O grupo Transportes avançou 1,05%, ligeiramente acima da alta de 1% da terceira prévia e também não muito distante do resultado do sétimo mês do ano (1,14%). Saúde teve variação de 0,61%, bem abaixo do 1,99% apurado na terceira quadrissemana do mês e muito inferior aos 2,03% registrados no em julho. O item Vestuário apresentou alta pela primeira vez em várias pesquisas. No fechamento do mês passado houve alta de 0,12%, ante queda de 0,36% na pesquisa anterior e baixa de 1,72% em julho. Educação não registrou variações muito significativas na compraração entre os três períodos. Em agosto, a alta foi de 0,12%, ante 0,08% na pesquisa anterior e 0,17% em julho. Despesas Pessoais registrou queda de 0,45%, praticamente o mesmo porcentual apurado na terceira prévia (-0,46), ante alta de 0,67% em julho. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +1,78%; Alimentação: +1,06%; Transportes: +1,05%; Despesas Pessoais: -0,45%; Saúde: +0,61%; Vestuário: +0,12%; Educação: +0,12%; Índice Geral: +0,99%.