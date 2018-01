IPC da Fipe fica em 0,53% na segunda prévia de novembro A inflação do município de São Paulo, medida pelo Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 0,53% na segunda quadrissemana de novembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou abaixo do apurado na primeira prévia, quando alcançou 0,59%. O IPC manteve-se dentro da margem prevista na sondagem feita pela Agência Estado com 15 instituições financeiras, que previam uma variação entre 0,49% e 0,60%. O item Despesas Pessoais apresentou a maior alta do período, com elevação de 0,67%, porém subiu menos do que na pesquisa da semana passada, quando havia registrado alta de 0,89%. O grupo Alimentação veio em seguida, com aumento de 0,65%, ficando acima do índice de 0,59% verificado na primeira quadrissemana. A inflação no item Transportes foi de 0,59%, abaixo da prévia anterior, quando chegou a 0,83%. Também diminuiu a variação dos preços no item Habitação, que teve alta de 0,46%, contra 0,53% da primeira quadrissemana. O mesmo índice de 0,46% foi registrado no grupo Saúde, superando os 0,40% da semana passada. Vestuário acelerou a alta verificada na primeira prévia do mês, quando havia aumentado 0,18%, e alcançou 0,34% nesta segunda prévia. Já o índice do grupo Educação teve ligeira queda, recuando de uma alta de 0,09% na semana passada para uma elevação de 0,07% neste levantamento. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,46% Alimentação: +0,65% Transportes: +0,59% Despesas Pessoais: +0,67% Saúde: +0,46% Vestuário: +0,34% Educação: +0,07% Índice Geral: +0,53%