IPC da Fipe fica em 0,59% na primeira prévia de novembro A inflação do município de São Paulo, medida pelo Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 0,59% na primeira quadrissemana de novembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou um pouco abaixo do apurado na última prévia de outubro, quando alcançou 0,63%. O IPC ficou dentro da margem prevista pelos analistas ouvidos pela Agência Estado, que estimavam uma variação entre 0,51% e 0,60%. A maior alta foi do item Despesas Pessoais, que subiu 0,89%, superando a variação registrada na última quadrissemana de outubro, quando havia ficado em 0,81%. O item Transportes apresentou a segunda maior variação, com alta de 0,83%, bem abaixo da elevação de 1,23% apontada na quadrissemana anterior. O grupo Alimentação subiu 0,59%, ficando acima dos 0,45% registrados no fechamento de outubro. Habitação subiu 0,53%, uma elevação menor do que a de 0,59% da quadrissemana anterior. Saúde teve aumento de 0,40%, porcentual inferior ao do final de outubro, que atingiu 0,51%. Os preços do Vestuário subiram 0,18%, superando a variação da última quadrissemana de outubro, quando haviam aumentado apenas 0,01%. Educação, que havia aumentado 0,10% no final do mês passado, teve quase o mesmo aumento nesta primeira quadrissemana de novembro, com 0,09%. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,53% Alimentação: +0,59% Transportes: +0,83% Despesas Pessoais: +0,89% Saúde: +0,40% Vestuário: +0,18% Educação: +0,09% Índice Geral: +0,59%