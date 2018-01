IPC da Fipe foi de 0,65% em janeiro, abaixo do previsto A inflação do município de São Paulo, apurada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP foi de 0,65% em janeiro, porcentual inferior ao apurado na terceira quadrissemana do mês (0,74%). A inflação do primeiro mês do ano ficou abaixo do previsto pelos analistas ouvidos pela Agência Estado, que apontavam uma variação de 0,70% e 0,85%. A maior alta do período foi, como previsto, Educação, que subiu 9,28%, acima dos 6,94% na terceira quadrissemana de janeiro e muito maior do que o 0,22% de dezembro. Despesas Pessoais teve alta de 0,86%, variação menor em relação ao aumento de 1,40% da terceira quadrissemana e ao aumento de 1,36% apurado em dezembro. O grupo Transportes subiu 0,59%, um pouco acima da alta de 0,53% da pesquisa divulgada semana passada e do porcentual apurado no último mês de 2003 (+0,38%). Alimentação, que registrou aumento de 0,54% na pesquisa divulgada esta manhã, havia subido 0,90% da terceira quadrissemana e 0,51% no mês de dezembro. O item Saúde teve variação de 0,24%, maior do que o aumento de 0,17% da pesquisa divulgada na semana passada. Em dezembro, o grupo havia registrado queda de 0,22%. Já Habitação, apresentou a mesma variação na terceira e quarta prévias do mês: 0,04%. Em dezembro, a alta foi de 0,10%. O grupo Vestuário foi o único a registrar queda no primeiro mês do ano: 0,79%. Na terceira quadrissemana de janeiro, o item ainda registrou ligeira alta de 0,04%, ante 1,10% em dezembro. Veja a variação dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,04%; Alimentação: +0,54%; Transportes: +0,59%; Despesas Pessoais: +0,86%; Saúde: +0,24%; Vestuário: -0,79%; Educação: +9,28%; Índice Geral: +0,65%