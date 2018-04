IPC da Fipe mantém tendência de queda O Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) registrou alta de 0,03% na primeira quadrissemana de abril, índice inferior ao fechamento do mês de março, quando a inflação foi de 0,07%. A maior alta do período foi Transportes, que subiu 1,27%, variação superior aos 0,94% da pesquisa anterior. Depesas Pessoais foi o outro grupo a registrar aumento: em março, o item teve variação negativa de 0,36%, mas subiu 0,11% na primeira prévia de abril. Mais uma vez, o grupo Alimentação teve a maior queda da pesquisa (-0,63%), superando a deflação de 0,27% registrada no mês passado. Os demais grupos pesquisados também apresentaram variação negativa em relação aos dados apurados no fechamento de março. Veja a variação dos itens que compõem o IPC: Habitação: -0,29%; Alimentação: -0,63%; Transportes: +1,27%; Despesas Pessoais: +0,11%; Saúde: +0,52%; Vestuário: +0,15%; Educação: +0,09%; Índice Geral: +0,03%.