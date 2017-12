IPC da Fipe registra inflação de 0,32% na terceira prévia A inflação do município de São Paulo, medida pelo Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 0,32% na terceira quadrissemana de setembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi menor do que o apurado na segunda prévia do mês (0,56%). A maior alta do período foi Habitação, que subiu 0,82%, mas ficou abaixo do aumento de 1,27% registrado na pesquisa divulgada na semana passada. O item Transportes teve elevação de 0,54%, também inferior ao apurado na pesquisa passada (0,73%). O grupo Vestuário registrou aumento considerável no período pesquisado. Na segunda quadrissemana do mês, a variação havia sido de 0,17%, porcentual que subiu para 0,49% com a chegada da primavera. Saúde subiu 0,26%, um pouco acima da alta de 0,21% apurado na pesquisa divulgada na semana passada. Despesas Pessoais, que vinha registrando quedas nas últimas pesquisas, subiu 0,11% ante baixa de 0,14% na segunda quadrissemana. Educação registrou a mesma variação da segunda prévia do mês: 0,10%. Já Alimentação foi o único item a apresentar queda. Os produtos que compõe o grupo registraram baixa de 0,41%, ante alta de 0,09% da segunda prévia. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,82%; Alimentação: -0,41%; Transportes: +0,54%; Despesas Pessoais: +0,11%; Saúde: +0,26%; Vestuário: +0,49%; Educação: +0,10%; Índice Geral: +0,32%.