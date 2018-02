IPC da Fipe sobe para 0,28% na terceira quadrissemana de setembro A inflação do município de São Paulo, medida pelo Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, atingiu 0,28% na terceira quadrissemana de setembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) havia ficado em 0,18% na segunda prévia. O IPC também superou a estimativa feita por 12 analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que apostavam numa variação entre 0,18% e 0,25%. A maior alta do período foi a do item Vestuário, que subiu 1,14%, contra uma variação de 1,1% registrada na segunda quadrissemana. O item Alimentação teve a segunda maior alta, com elevação de 0,88%, também superior ao apurado na segunda quadrissemana do mês, quando havia subido 0,61%. O grupo Saúde registrou aumento de 0,53% no período pesquisado, acima do 0,44% do levantamento divulgado na semana passada. Despesas Pessoais subiu 0,23%, ficando abaixo do aumento verificado na prévia anterior, quando avançou 0,30%. Educação registrou alta de 0,07%, contra 0,04% da pesquisa divulgada na última semana. Transportes teve deflação de 0,05%, uma queda menor do que a da segunda quadrissemana, quando os preços deste grupo haviam recuado 0,13%. Já o item Habitação recuou 0,11%, contra uma deflação de 0,22% na pesquisa anterior. Confira as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação, -0,11%; Alimentação, +0,88%; Transportes, -0,05%; Despesas Pessoais, +0,23%; Saúde, +0,53%; Vestuário, +1,14%; Educação, +0,07%; Índice Geral, +0,28%.