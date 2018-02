IPC da segunda quadrissemana de agosto fica em 0,18% O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 0,18% na segunda quadrissemana de agosto. A inflação ficou abaixo da apurada na primeira prévia do mês, quando o IPC foi de 0,25% e inferior à margem esperada por 10 analistas ouvidos pela Agência Estado, que apostavam em uma variação entre 0,25% e 0,29%, com mediana de 0,27%. A maior alta do período foi Saúde, que subiu 0,63%, abaixo do aumento de 0,69% do período anterior. Transportes avançou 0,43%, um pouco mais do que o registrado na semana passada, quando subiu 0,40%. Os itens que compõem o grupo Alimentação subiram 0,42%, variação menor do que a apurada na semana passada (0,52%). O grupo Despesas Pessoais, que na primeira prévia do mês subiu 0,43%, avançou 0,21% de acordo com os dados divulgados nesta manhã. Educação teve variação de 0,07%, ante aumento de 0,04% na última prévia, enquanto Habitação subiu 0,01%, variação menor do que a alta de 0,06% na primeira quadrissemana. Vestuário registrou nova queda acentuada: 1,21%, baixa que fora de 1,06% na semana passada. Confira as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação, +0,01%; Alimentação, +0,42%; Transportes, +0,43%; Despesas Pessoais, +0,21%; Saúde, +0,63%; Vestuário, -1,21%; Educação, +0,07%; Índice Geral, +0,18%.